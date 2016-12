Mendia aboga por sumar a los que creen que "el autogobierno es pacto" y apuestan por el acuerdo entre diferentes

El PSE-EE planteará en el Congreso del PSOE, que espera sea "cuanto antes", que sea el instrumento para transformar y modernizar España

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha abogado por sumar a los que creen que "el autogobierno es pacto y responsabilidad" y a quienes apuestan por el acuerdo entre diferentes. Además, ha asegurado que su partido planteará en el próximo Congreso del PSOE --que ha reclamado que se celebre "cuanto antes", que los socialistas sean el instrumento para transformar y modernizar España.

En un artículo colgado en su blog, en el que realiza un balance del año 2016, Mendia considera que el PSOE "ha caído en el error de distraerse de lo esencial para debatir sobre lo instrumental". En este sentido, ha emplazado a "decir con claridad" a los ciudadanos cuáles son las respuestas que ofrecerá a sus problemas, después de haber asistido "al show de los indolentes, los esencialistas y los efectistas que impedían alternativas".

La líder de los socialistas vascos ha recordado que este año arrancaba "en este blog mostrando el compromiso" de su partido "con el diálogo y el acuerdo entre diferentes, mientras otros lo estrenaban llevando un bebé al Congreso".

"Empezaba el año entre la indolencia de quien había tenido más votos en las elecciones, mientras otros proponíamos construir un proyecto de soluciones para los ciudadanos. Acaba 2016 y los socialistas vascos hemos hecho lo que estaba en nuestra mano: ofrecer respuestas desde el diálogo y el acuerdo", ha indicado.

A su juicio, ha sido "convulso, difícil y, en momentos, doloroso", aunque también, en ocasiones, "ilusionante". "Pero, desde Euskadi, hemos sabido poner las luces largas cuando correspondía, mientras otros se quedan en las de posición, que sólo sirven para que te vean los demás", ha añadido.

Tras destacar su voluntad de querer proponer, ha señalado que era una tarea "difícil" hacerse "oír entre tanto ruido" y explicar que "la inercia y la desidia no eran una opción para quien tiene la responsabilidad de gobernar, que la pasividad ante la oportunidad de cambiar las cosas era la mejor manera de que se retrasaran las respuestas reclamadas por tanta gente".

A PUNTO DEL CAMBIO

Idoia Mendia ha recordado que "este año que acaba hubo en España un momento en el que estuvo al alcance de la mano propiciar un cambio de políticas" con la candidatura de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno y que, además, "pretendía abrir una ventana cerrada para Euskadi: la del desbloqueo de las relaciones entre ambas Administraciones, la de la retirada de los recursos contra diversas leyes y contra las OPEs en la Ertzaintza, la de la actualización del Cupo desde el respeto al Concierto".

"Todo eso estuvo sobre la tribuna del Congreso en el mes de marzo. Y ante todo eso, los partidos que tenían en su mano enderezar el rumbo del país, sacaron la calculadora electoral y, de nuevo, las esencias inmaculadas, y se inhibieron ante los ciudadanos. A nadie le salieron bien esas cuentas. Menos que a nadie, a los que esperaban respuestas inmediatas", ha apuntado.

No obstante, ha señalado que los socialistas, que también tenían cita ante las urnas, optaron "por otras cosas". "A pesar de las estridencias, aquí en Euskadi los socialistas nos habíamos volcado en la política de verdad, en la que ha creado oportunidades de empleo, ha conseguido atender a varios cientos de familias que no disponían de una vivienda en la que alojarse o a las que no han cortado el suministro de luz y gas, la que se ha alejado de las esencias y se ha ido a lo esencial", ha apuntado.

A su juicio, "las esencias, las verdades absolutas, el blanco o negro, el sí o no, el 'nosotros o vosotros', tienen también apellidos claros en este año que acaba". "Se llaman Brexit, se llaman Trump, se llaman una ultraderecha avanzando de forma preocupante por la Europa que fue del bienestar, se llaman órdagos secesionistas que dividen a los ciudadanos, se llaman amenazas de llevar a los tribunales toda la acción política", ha señalado.

En esta línea, ha advertido de que "las esencias se olvidan de lo esencial, del empleo, salarios dignos, mujeres libres, sanidad y educación públicas, solidaridad, igualdad".

EL ERROR DEL PSOE

Idoia Mendia ha destacado que el PSOE "ha caído este año en el error de distraerse de lo esencial para debatir sobre lo instrumental, en el error de dedicar un sábado entero a discutir sobre el quién en lugar del para qué, en el error de continuar sin seguir aclarando para qué y entreteniendo a los medios con el quién".

"Y no están los ciudadanos para perder el tiempo. Somos más necesarios que nunca, tanto como siempre. Y tenemos que volver a decirles con claridad cuáles son nuestras respuestas, después de que en los últimos años hayamos asistido al show de los indolentes, los esencialistas y los efectistas que impedían alternativas", ha afirmado.

En su opinión, ése es el "reto particular" de los socialistas, que cuanto antes dejen de hablar de ellos "para hablar con los otros, con los que les "esperan fuera de las casas del pueblo y de las agrupaciones, para convencerles que el PSOE es el mejor aliado de quienes creen que un país es más fuerte cuando más fuertes son los ciudadanos". "Todo se traduce en los principios que ha defendido el socialismo en sus 137 años: igualdad, justicia, solidaridad", ha indicado.

Mendia ha apuntado que, "para responder a esas necesidades, está la política" porque "es el instrumento que permitió transformar y modernizar España y Euskadi en el pasado, y es el instrumento para engancharnos al siglo XXI".

AUTOGOBIERNO

"Los socialistas hemos estado en el impulso de esas transformaciones y lo vamos a estar en la que tenemos por delante. Y queremos sumar a todos los que creen, como los socialistas, que el autogobierno es pacto y es responsabilidad, quienes creen en ese acuerdo entre diferentes para traducirlo en nuevos derechos y oportunidades", ha dicho.

La secretaria general del PSE-EE ha manifestado que eso es lo que quieren plantear los socialistas vascos ante el Congreso del PSOE que quieren que sea "cuanto antes". "Tenemos las ideas claras porque en Euskadi las estamos llevando a cabo, combinando las luces, las de posición, para que se nos vea; las cortas, para ver el tramo inmediato; las largas, para prever lo que nos podemos encontrar un poco más allá", ha destacado.

Idoia Mendia ha abogado por "la imprescindible transformación" de la Administración. "Vemos la necesidad de que nuestro autogobierno sirva para ofrecer respuestas y que lo haga con seguridad jurídica, sin injerencias y sin temeridades. Vemos la necesidad de afianzar la convivencia pendiente sobre irrenunciables bases éticas y con las víctimas como aliadas. Vemos lo que hemos plasmado en el acuerdo de gobernabilidad", ha declarado.

La líder de los socialistas vascos ha destacado, a principios de año, dijo que están "entrenados para el acuerdo" y que su empeño seguiría siendo utilizar toda su fuerza "para combatir la desigualdad, tender puentes con los vascos, y trasladar su agenda a la agenda institucional".

"No era un catálogo de buenos deseos. Era un compromiso sincero que hoy, al cierre de 2016, acompañada de todos los cargos públicos e internos y de las bases del PSE-EE, tengo el orgullo de haber cumplido. Hemos abierto un camino con la llave que nos han dado los ciudadanos. 2017 amanece con nuevos retos. Los socialistas vascos estamos de nuevo listos para afrontarlos", ha concluido.