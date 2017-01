Mendia cree que el lehendakari "debería estar" en la Conferencia de Presidentes

Espera en que el encuentro entre Urkullu y Rajoy sirva para que "se vayan desatascando" los asuntos "pendientes" entre ambos Gobiernos

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha considerado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, "debería estar" en la Conferencia de Presidentes del próximo día 17, pero "él ha decidido no estar y ha expresado sus razones". Asimismo, espera en que el encuentro que tienen previsto mantener el lehendakari y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sirva para que "se vayan desatascando" los asuntos "pendientes".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, la dirigente socialista ha asegurado que, por su parte, no da "ni importancia ni no importancia" a la ausencia del lehendakari de la Conferencia de Presidentes. No obstante, ha insistido en que, en su opinión, "las instituciones tienen que tratarse con absoluta normalidad" y se ha mostrado "partidaria de acudir a todos los sitios".

De este modo, ha considerado que el lehendakari "debería estar" en la Conferencia de Presidentes, "pero él ha decidido no estar, ha expresado sus razones, y va a tener una reunión con Rajoy". "Espero que, después de esa primera reunión, que espero que sirva para que todos estos asuntos que están encima de la mesa y que preocupan al Gobierno vasco se vayan desatascando, luego, pueda acudir con normalidad a la Conferencia de Presidentes", ha afirmado.

A su entender, "es bueno mantener unas relaciones normalizadas institucionales con el Gobierno de España, con el resto de comunidades autónomas, con las vecinas y las que no lo son". "Da mucha normalidad y, luego, puede resultar bueno para posibles problema que te surjan en el día a día de la gestión", ha añadido.

En esta línea, espera que, en el "nuevo talante que parece exhibir el Gobierno del PP, pero que, luego, se tiene que traducir en hechos", todos los "contenciosos" que existen entre la Administración central y la vasca "se vayan resolviendo". En este sentido, ha lamentado que, entre el Gobierno vasco y el central, existen "muchos temas que llevan demasiados años pendientes" y que son "importantes para Euskadi".

RELACIONES DE PARTIDOS

"Sería bueno que existiese una voluntad de encontrar un punto de acuerdo en muchos de los recursos que se han planteado a leyes que ha aprobado el Parlamento vasco y a decisiones que ha tomado el Gobierno vasco, a mi entender, dentro de la legalidad", ha insistido.

Por otro lado, ha manifestado que, más allá de este "diálogo institucional", las relaciones que tenga "el PNV como partido con el PP para apoyar los presupuestos del Gobierno de España u otro tipo de relaciones que pertenecen al ámbito del partido, no me molestan en absoluto porque son decisiones del PNV y del PP como partidos".