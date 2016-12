Felipe VI: “Vulnerar las normas sólo lleva a tensiones y al empobrecimiento de la sociedad”

Cataluña ha estado presente en las palabras del rey en su mensaje de Navidad. No de forma tan explícita como en otras ocasiones, pero si latente. "Vulnerar las normas que garantizan nuestra democracia y libertad solo lleva a tensiones y enfrentamientos estériles que no resuelven nada", ha dicho. Felipe VI ha querido destacar que el progreso y el bienestar "requieren de una convivencia democrática basada en el respeto a la ley", y ha pedido una voluntad decidida a "construir" y no a "destruir" con el objetivo de tener a una España más fuerte.