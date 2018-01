La Mesa del Ferrocarril exigirá este jueves en el Congreso la "reconexión" por tren de Granada

Representantes de la Mesa del Ferrocarril, con el alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), a la cabeza, se trasladan este jueves al Congreso de los Diputados al objeto de mantener un encuentro con la comisión de Fomento y exigir "una reconexión ferroviaria ya", después de mil días sin trenes con los principales destinos desde la ciudad de la Alhambra.

En declaraciones a los periodistas, Francisco Cuenca ha resaltado que Granada ha de ser una "prioridad" para el Ministerio de Fomento, por lo que las instituciones representadas en la Mesa del Ferrocarril mantendrá una reunión con los grupos políticos, incluidos los nacionalistas, "para que sepan" que la provincia "no tiene trenes" y las inversiones para solventarlo han de ser prioritarias.

Este es el primer acto destacado del nuevo conjunto de iniciativas y movilizaciones acordadas por la Mesa del Ferrocarril, una vez que han comenzado las pruebas de seguridad para la llegada de la Alta Velocidad. Este próximo domingo, hay prevista una concentración, a las 12,00 horas en la Subdelegación del Gobierno, en Granada, en la que Cuenca ha señalado que estará representada el equipo local de gobierno que preside, aunque no ha adelantado si irá él "por cuestiones de agenda".

De cara a la cita de este jueves en Madrid, el alcalde de la ciudad ha explicado que se ha pedido cita al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, a través de la comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, si bien no se ha "definido" quién "va a atender" a la comitiva granadina, que requerirá "explicaciones sobre la situación del compromiso" del Gobierno con "la reconexión inmediata ferroviaria, la concreción del proyecto de soterramiento, la variante de Loja" y la "conexión fundamental dentro del Corredor Mediterráneo".

Francisco Cuenca ha aludido también a que si algún grupo político de Granada "está pensando en no ir" a esta reunión en el Congreso de los Diputados, "tendrá que explicarlo a los granadinos".

La portavoz del grupo municipal del Partido Popular en Granada, Rocío Díaz, ha explicado que, aunque fue invitada a la reunión de este jueves en Madrid, no acudirá "a ese paripé", a "un nuevo teatrillo" del alcalde, "que ya fue a Bruselas, en un viaje pagado por el grupo socialista en el Parlamento Europeo" y del que ha indicado no saber "qué sacó en claro", aunque cree "que bien poco".

Por otra parte, "en el Congreso estamos siempre dispuestos al diálogo, por supuesto, pero las competencias sobre el AVE no están allí sino en el Ministerio de Fomento", ha resaltado la diputada nacional Concha de Santa Ana, que ha enfatizado que los 'populares' no se van a prestar "a otra foto inútil y que puede reportarle al alcalde algún espacio en la prensa, pero que no va a ser importante para los granadinos".