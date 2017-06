La dirigente del Bloc y recién nombrada coportavoz de Compromís Àgueda Micó ha explicado este martes que con esta designación se ha dado "un paso natural" y se ha puesto "negro sobre blanco la realidad" que ella ya venía ejerciendo, ante la responsabilidad de Enric Morera como presidente de las Corts.

Además, ha recordado que "Mónica Oltra es la líder pública de Compromís", algo que "tiene todo el sentido", pero "eso no quiere decir que lidere esta coalición", en la que el liderazgo es compartido y este no está determinado por el hecho de tener mayor notoriedad.

"Líderes mediáticos hay muchos, tenemos a los políticos mejor valorados del país y yo no he venido aquí a ser más mediática que Mónica Oltra", ha resaltado Micó, que ejerce esta función junto a la vicepresidenta (Iniciativa), el alcalde de València, Joan Ribó (adheridos) y el secretario autonómico de Medio Ambiente Julià Àlvaro (Els Verds), una portavocía coral en la que ella es la única que no tiene un cargo institucional.