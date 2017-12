Miguel Bernad mantiene que la defensa de la Infanta le ofreció "2 ó 3 millones" y que su imputación es una "venganza"

Llamará como testigos a "personas de las instituciones del Estado" que le "alertaron de las consecuencias" de no retirar la acusación

Por tanto, Bernad ha reconocido que valoró echarse atrás en la imputación de la Infanta, ya que llegó a hablar con la defensa de entregar el dinero "en efectivo, que no tendría seguimiento", al mismo tiempo que el escrito de desistimiento, hecho que finalmente no se produjo. Asimismo, ha asegurado que fue él el que alertó a La Caixa de que Luis Pineda "quería hablar con ellos" y aconsejó que "no le hicieran ni caso".

Así, considera "temerario", falto de "rigor" y "tremendamente intimidatorio" el escrito de acusación del Ministerio Público por asumir el "relato torticero" de la Policía: "Nadie ha podido decir que me he llevado un duro. No hay el menor indicio de criminalidad y aún así el fiscal me acusa. Es un disparate jurídico", ha señalado.