Miguel Urbán levanta al público de Vistalegre al grito de "no hay enemigos internos, somos compañeros"

Teresa Rodríguez dice que Podemos "no hubiera llegado a más que un editorial si no hubiera habido personas autorganizándose"

Uno de los líderes de la candidatura Podemos en Movimiento, el madrileño Miguel Urbán, ha levantado este mediodía al público de la asamblea estatal que se celebra en el palacio de Vistalegre al grito de "no hay enemigos internos, somos compañeros", y llamando a combatir "a la mafia y sus cómplices", en referencia al PP y al Ciudadanos "y la gestora del PSOE".

Durante la defensa de los documentos políticos de los anticapitalistas, Urbán ha dado las gracias a los afiliados por "llenar" Vistalegre.

"Podemos sois vosotros, que nadie os lo arrebate, no debemos nada a los bancos. En estos semanas hemos hecho mucho ruido y demasiado espectáculo, que ha podido tapar el debate político y de ideas. No nos merecemos defraudar a nuestra gente. También se ha escuchado el silencio de la mafia, de la Gürtel, de la Púnica, de Rato, de la mafia del PP que tiene su congreso estos días, una mafia que sigue decidida a acabar con nuestros derechos con la complicidad de su marca blanca, Ciudadanos, y con la gestora del PP", ha añadido.

En este sentido, el eurodiputado de Podemos ha asegurado que "la mafia y sus cómplices" no les van a dar lecciones porque "mientras ellos callan sus vergüenzas para mantenerlo todo igual", en Podemos "se discute para cambiarlo todo".

"Somos tan grandes como los enemigos que elegimos y tan pequeños como el miedo que les tengamos. No hay enemigos, somos compañeros, no hay enemigos internos. Nuestro enemigos están fuera de Vistalegre y son poderosos. Nuestros enemigos son poderosos, son los que suben la luz, los que nos estafan con las cláusulas suelo, los que desmantelan los servicios públicos para dárselo de los amigas, los que desahucian mientras rescatan bancos; es la Troika dando golpes como en Grecia, son los fantasmas del fascismo, que se llaman Trump y Le Pen. El antídoto a todo ello se llama Podemos", ha gritado.

A continuación, aplaudido por muchos militantes, Urbán ha manifestado que ellos son los que ocuparon las plazas, los teleoperadores y los estibadores en lucha, los inmigrantes de las playas de Lesbos y los de abajo. " Nos podremos equivocar en muchas cosas, pero no en quienes somos. Somos los que hemos perdido con la crisis. Esos somos. Hay que salir con fuerza, somos los que no pasarán, somos los que vamos a cambiar este país", ha concluido.

RODRÍGUEZ: BANCA PÚBLICA Y RENTA BÁSICA

A continuación, la portavoz de Podemos en el Parlamento andaluz y también líder de la candidatura Podemos en Movimiento, Teresa Rodríguez, ha llamado a la "unidad" de partido, pero también "a otra palabra que se le parece, la de humildad".

"En Podemos no sobra ningún barco, todos somos remeros. Se construyó con personas con gran estrategia y audacia, pero no hubiera llegado a más de una editorial si no hubiera habido personas autorganizándose sin pedir permiso a nadie. Podemos era símbolo de esperanza cosechada en las plazas. Un proceso de cambio es colectivo y consciente", ha apuntado.

Rodríguez cree que el principal riesgo de Podemos es en realidad "el olvido", "el olvido de que la siguiente generación se acostumbre a vivir sin derechos, que se olvide de los que les robaron los derechos". "Por eso hay que seguir recordando el rescate a los bancos, que son tres veces los presupuestos de Educación de todas las comunidades".

"Hicieron reformas laborales para darnos a elegir entre empleo y esclavitud. Rescataron a las eléctricas y hoy hay pobreza energética cuyas muertes son superiores a los de tráfico. Hay que acordarse de las leyes para evasores fiscales y que hoy por hoy tres personas tienen lo mismo de 14 millones de personas", ha subrayado.

Por eso, la diputado andaluza ha pedido "señalar con el dedo sus fechorías", auditar la deuda "para hacer pagar a los bancos la deuda, que es de ellos", crear una banca pública y una renta básica de condiciones mínimas de subsistencia. "Hay que volverlo a decir y pelearlo de nuevo, porque si nos podemos encaminarnos a la trampa mortal de ganar el poder pero no cambiar la vida de la gente. Eso lujo no nos podemos permitir", ha añadido.

Por último, Teresa Rodríguez ha recordado que "nunca ocurrió que nadie abandonara sus privilegios por las buenas", por lo que considera que la pelea y la protesta en la calle es fundamental porque los cambios que se consiguen con ellas "son más duraderas".

En ese punto, ha señalado que las luchas de las Mareas han conseguido parar los recortes y las plataformas antidesahucios han logrado parar más desalojos que las leyes. "Necesitamos músculo sindical por abajo para que la legalidad se cumpla. Tenemos que parecernos a la gente, también construyendo un Podemos más real. No podemos defraudar", ha concluido.