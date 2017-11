Miles de policías y guardias civiles piden "equiparación salarial"

Todas las asociaciones con representación en el Consejo de la Guardia Civil han respaldado dicha manifestación, mientras que los sindicatos policiales se han desmarcado parcialmente de la organización de la protesta por discrepancias con los criterios fijados por Jusapol, que vetó cualquier logotipo que no sea el de esta asociación de reciente creación.

Gutiérrez ha señalado que su partido no apoyará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 si no existe una equiparación salarial entre policías nacionales y guardias civiles y el resto de policías autonómicas y locales, y más "concretamente con los Mossos d'Esquadra".

"Es de justicia. No podemos tener una policía pobre. No podemos tener la peor policía pagada de Europa, y, desde luego, no puede haber un incumplimiento permanente del Partido Popular con nuestra Policía Nacional y Guardia Civil", ha subrayado.