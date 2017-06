Miles de personas, 2.500 según los convocantes, se han manifestado este domingo en Alsasua para protestar contra la "dispersión" de los tres jóvenes detenidos por la supuesta agresión a dos guardias civiles y sus parejas en la localidad el pasado 15 de octubre.

"No nos vais a desmoralizar, no nos vais a parar y no nos vais a callar", han manifestado desde la plataforma que ha considerado el caso contra los detenidos de "montaje policial, político, mediático y judicial al que se suma el engranaje penitenciario". "Está basado en una sarta de mentiras y manipulaciones" con el objetivo de "criminalizar ideas, reivindicaciones y a todo un pueblo para justificarlo", han asegurado.