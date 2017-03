Millet adaptará su declaración en el juicio a lo que confiesen Montull y su hija

Los Montull prevén apuntar a la financiación ilegal de CDC a través del Palau de la Música

El expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet adaptará su declaración en el juicio por el desfalco de la institución a lo que previamente confiesen el que era su mano derecha, Jordi Montull, y su hija Gemma Montull, entonces directora financiera de la entidad, han informado a Europa Press fuentes judiciales.

La previsión es que la sesión del juicio de este miércoles comience con el interrogatorio a Gemma Montull que, tras un pacto con la Fiscalía, contempla explicar entre otros aspectos que CDC se financió ilegalmente a través del Palau de la Música, y luego su padre confirmará en su turno las palabras de su hija.

Gemma Montull busca con esta confesión --que sus abogados y la Fiscalía han negociado en las últimas semanas-- conseguir una rebaja sustancial de su condena: a día de hoy, el Ministerio Público reclama 26 años de cárcel para ella.

Las mismas fuentes han señalado a Europa Press que, si finalmente la sesión se abre con las confesiones de los Montull, Millet a continuación declarará en la misma línea en un interrogatorio que se antoja breve, ya que no contestará a todas las partes personadas y todo apunta a que responderá nada más que a su abogado.

La incógnita será saber cómo maniobrará en su declaración el único cargo de CDC procesado en esta causa, su extesorero Daniel Osàcar --que se enfrenta a seis años de cárcel aunque el partido sí está acusado como responsable civil a título lucrativo-- si finalmente Jordi Montull y su hija apuntan a la financiación ilegal de la formación.

La Fiscalía considera que CDC --partido refundado como PDeCAT-- cobró presuntamente comisiones ilegales de Ferrovial a cambio de adjudicársele obras públicas de instituciones gobernadas por el partido y que, presuntamente, eran camufladas como donaciones al Palau de la Música.

SEÑALAR A OSÀCAR

La previsión de los Montull es limitarse a señalar a Osàcar y, en principio, no se contempla apuntar a altos cargos del partido que no están siendo juzgados, ya que la Fiscalía no ha podido demostrar que hubiesen participado en la financiación ilegal del partido.

La financiación de CDC es una de las dos grandes ramas de esta macrocausa que se juzgará en la Ciudad de la Justicia hasta finales de junio; la otra es el saqueo de los fondos de la institución por parte de Millet y Montull, que ya han confesado en parte.