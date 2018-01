Millo considera "absurdo" que Puigdemont pueda ser presidente desde Bélgica

"Cuando uno es valiente para tomar decisiones, tiene que serlo para dar explicaciones"

"Me parece una barbaridad. No puedo concebir que Cataluña tenga a un presidente que no viva en Cataluña, que esté fuera y huido de la justicia", ha valorado este jueves en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press en la que ha defendido que el Ejecutivo de Mariano Rajoy intentará evitar que se fuerce el reglamento del Parlamento catalán para investir a Puigdemont a distancia.