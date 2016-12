Miquel Iceta ve lógico que el TC anule las ponencias sobre la 'desconexión' que el PSC impugnó

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha considerado lógico que el Tribunal Constitucional (TC) haya anulado las tres ponencias del Parlament que impulsaron JxSí y la CUP para redactar las leyes de 'desconexión' y avanzar hacia la independencia de Cataluña, y ha recordado que su grupo parlamentario las impugnó como también hizo C's.

En una entrevista de Europa Press, Iceta ha recordado este viernes que el TC anuló la resolución soberanista que aprobaron JxSí y la CUP el 9 de noviembre de 2015 en el Parlament para sentar las bases de la hoja de ruta independentista: "Todo lo que se haga en desarrollo de esta resolución también será anulado".

"No hay solución unilateral ni ilegal al problema de encaje entre Cataluña y España", ha avisado el líder socialista, que ha llamado al Govern a apostar por el diálogo y abandonar su actual estrategia, que, según ha subrayado, no lleva a ninguna parte.

JUICIO A ARTUR MAS

Preguntado también por el juicio al expresidente de la Generalitat Artur Mas que se celebrará a partir del 6 de febrero por su participación en la consulta del 9 de noviembre de 2014, Iceta ha sentenciado que "llevar los temas a la justicia debería ser el último recurso y no el primero, como ha ocurrido hasta ahora".

"La judicialización de la política no es la solución del problema y, para que no haya judicialización de la política, lo primero que ha de pasar es que no haya políticos que se salten la ley" y que los gobiernos dialoguen y negocien, ha asegurado.