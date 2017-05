Moix dice no tener "apego" ni "interés" en el cargo y hablará con Maza "esta noche o mañana" sobre su empresa offshore

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ha adelantado este miércoles que "esta noche o mañana" conversará con el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, sobre la empresa 'offshore' radicada en Panamá de la que es dueño al 25%, al mismo tiempo que ha asegurado que no tiene "ningún apego" ni "interés" en mantener el cargo.

"No tengo ningún interés en mantenerlo si se considera que no soy el más idóneo", ha señalado en declaraciones en Onda Cero recogidas por Europa Press. Es más, ha afirmado que estaría dispuesto a dimitir como fiscal jefe Anticorrupción si su permanencia en el cargo perjudica a la institución.

"No le quepa duda", ha recalcado tras ser preguntado si se apartaría, aunque ha aseverado que no se lo ha "planteado". En este punto, ha aludido a la "conversación pendiente" que tiene con Maza y que tendrá lugar "esta noche o mañana" porque "no está en Madrid".