Moix no ve motivos para dimitir o que le cesen por tener una empresa 'offshore' que considera "legalizada"

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ha afirmado este martes que no ve motivos para dimitir o para que le cesen por ser dueño junto a sus hermanos de una empresa 'offshore' en Panamá que heredó de sus padres porque no supone, en su opinión, ninguna "incompatibilidad" con su cargo.

En ese sentido, tampoco ha sido tajante al descartar que dimita como fiscal jefe Anticorrupción. "En principio no", ha respondido durante la entrevista. "Lo que no sé es lo que van a hacer los demás", ha añadido sobre su continuidad en el cargo, aunque ha afirmado que no ve "ningún motivo de cese".

"No he cometido ningún hecho delictivo o irregular desde el punto de vista de la corrupción", ha insistido. "Lo que no sería ético es que yo lo hubiera ocultado porque estoy haciendo actividades con esa sociedad", ha explicado Moix, que dice no haber estado nunca en Panamá ni haber operado desde este paraíso fiscal.