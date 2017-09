Monago dice que no ve "ningún problema" con el fichaje de Iván Redondo por el PSOE nacional y pregunta si Vara lo tiene

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha reconocido que él no tiene "ningún problema" con el fichaje de Iván Redondo, que trabajó en su equipo cuando ostentó el poder en Extremadura en la anterior legislatura, como asesor del PSOE a nivel federal, y ha preguntado si el actual jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, sí que mantiene algún problema al respecto.

"No sé si Fernández Vara tiene algún problema cuando venga el señor Sánchez con su asesor por Extremadura... Yo desde luego no tengo ningún problema", ha señalado a preguntas de los medios en una rueda de prensa este lunes en Mérida (Badajoz).

"Yo, los fichajes del señor Sánchez le corresponden al señor Sánchez. Yo soy muy respetuoso, no voy a entrar a valorarlo, ¿no? Él ha decidido a una persona que formó parte de mi equipo ficharla, pues me parece muy bien, me parece muy bien... no tengo ningún problema, ¿no? No sé si Fernández Vara tiene algún problema cuando venga el señor Sánchez con su asesor por Extremadura... Yo desde luego no tengo ningún problema", ha señalado Monago.