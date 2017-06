Pide que se modifique el libro del hijo de Vara en el que decía que el caso Feval "era una cortina de humo" del PP

El presidente del PP en Extremadura, José Antonio Monago, ha asegurado este lunes que en la región "hay razones" para presentar una moción de censura al Gobierno socialista de Fernández Vara, debido a la gestión económica que está realizando pero "lo que no hay son votos", ya que el reparto de escaños llevaría a una alianza de 'populares' con Podemos y con Ciudadanos para que saliera adelante.

Además, ha defendido que su grupo prefiere "arrimar el hombro" antes de "hacer daño" y crear "inestabilidad", mientras le reprocha a los socialistas que, en la anterior legislatura con el PP en el Gobierno regional, el PSOE no apoyó ninguno de los presupuestos, votó contra la investidura de Monago y presentó una moción de censura que fracasó.

Monago ha criticado las cifras económicas de la región que "no converge" con la media nacional y señala que la gestión de Vara "deja mucho que desear", ya que "no hay un proceso de crecimiento y desarrollo" y la comunidad es "líder" en desempleo.

"No hay un proceso que haga crecer Extremadura y recorte distancias con la media del resto de comunidades autónomas, sino que estos dos años de Vara nos vamos alejando de la media y eso quiere decir que vamos perdiendo oportunidad y esos son razones más que suficientes para presentar una moción de censura", recalcó.

"Alguien podría decir que eso es audacia pero las mociones de censura se hacen no para dañar al que está, sino para ganarlas. Razones hay pero nosotros vamos a seguir arrimando el hombro no por Vara, sino por los extremeños y por no generar inestabilidad en nuestra comunidad autónoma. El PP extremeño tiene sentido de región y exigiremos que cumpla con sus compromisos", destacó el líder de los 'populares' extremeños en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Permanente que ha tenido lugar en Cáceres.