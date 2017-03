Monago dice que la banda debe disolverse, sin olvidarse "nunca" de las víctimas

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha indicado sobre un desarme de ETA que dicha banda terrorista debe disolverse y que, "sobre todo", no hay que olvidarse "nunca" de las víctimas generadas por la acción de la misma.

"Yo creo que lo ha dicho el presidente del partido y presidente del Gobierno: no solamente que digan dónde están los zulos, sino que se disuelvan, que se disuelvan... Yo creo que eso es lo que desea la sociedad española. Y sobre todo que no olvidemos as las víctimas del terrorismo", ha espetado Monago en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de su asistencia este viernes al 16º Congreso Regional del PP de Madrid.

En este sentido, ha apuntado que "por muchos anuncios que se hagan de que van a decir dónde están las armas, que se van a entregar, se van a inutilizar, por mucho que se digan esos anuncios, siempre" hay que "tener muy presentes a las personas que dejaron su vida por las libertades y por el estado de derecho".

"Y en ese colectivo hay muchos extremeños, muchas familias extremeñas. Así que por justicia, más allá de lo que quiera anunciar esta banda de terroristas, si quiere decir dónde están las armas que lo digan, que se disuelvan y que no olvidemos nunca a esas familias que se rompieron defendiendo a nuestra libertad", ha añadido.

CONGRESO DEL PP DE MADRID

Por otra parte, sobre el Congreso Regional del PP de Madrid, Monago ha acudido a la cita "a dar ese aliento al partido", y ha incidido en que la suya es una formación que "tiene muy interiorizado" que "para generar confianza tiene que haber unidad".

"Hemos pasado por un congreso nacional recientemente donde ha salido reforzado nuestro candidato, que era Mariano Rajoy... en Madrid hay una única candidata que es Cristina Cifuentes... y está demostrado que cuando hay unidad se genera confianza", ha aseverado.

En esta línea, ha recalcado que "uno no puede confiar en un proyecto donde sus principales activos están desunidos", algo que según ha apuntado se está "viendo" en el seno del PSOE, "donde hay varios candidatos y donde la tensión día a día va creciendo".

Al respecto, ha ahondado en que "cuando eso se da (una desunión), el mensaje que se transmite es el contrario del que se quiere, es decir, es generar desconfianza", ha apuntado.

"¿Usted se imagina que va a comprar a un concesionario de coches y los vendedores están discutiendo entre ellos? ¿O usted va va comprar a un supermercado o a una tienda y los responsables están peleándose entre ellos? Aquí es mejor no pisar... Pues en política exactamente igual...", ha declarado el 'popular' extremeño.

Finalmente, ha situado también su visita al Congreso Regional del PP madrileño en el planteamiento de que en el seno de dicha formación autonómica "hay muchos extremeños" que emigraron a Madrid.

"Y por lo tanto lo sentimos como algo muy propio también el Partido Popular en Madrid por esa presencia de tantos y tantos extremeños que militan en este partido", ha espetado Monago, quien ha recordado que el PP en la comunidad madrileña es "un modelo de referencia" que ha tenido "muchos éxitos" electorales.

"Venimos a dar ese aliento al partido y a saludar a tantos y tantos paisanos, porque son muchísimos los que te paran y de dicen 'soy de la Coronada, yo procedo de Mérida, de Villanueva, de Badajoz, de pueblos de Cáceres, de Brozas', que forman parte de esta gran familia que es el Partido Popular en España y en concreto en la Comunidad de Madrid", ha concluido.