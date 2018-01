Monago aboga por "consolidar" el aeropuerto de Badajoz como destino nacional "antes de pensar en vuelos a Miami"

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha señalado este jueves que "antes de pensar en vuelos en Miami" hay que "consolidar" el Aeropuerto de Badajoz como destino nacional y resolver el "problema" de que "no se pueden comprar billetes en un momento determinado del año".

"Tenemos que consolidar lo que tenemos antes de pensar en vuelos a Miami", ha insistido Monago, para quien "hay un problema" con el aeropuerto y ha afirmado que "si no se pueden comprar billetes no funciona con normalidad".

"Si eso me llega a pasar a mí (en alusión a su etapa de gobierno en la legislatura pasada) me hubieran llegado palos hasta donde yo no voy a decir dónde; pero claro, cuando gobiernan los socialistas esto es normal y cuando gobiernan otros esto no es lo normal".