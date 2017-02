Moncloa guarda silencio sobre un posible encuentro Rajoy-Puigdemont, porque solo informa de su agenda pública

Rajoy dijo anoche que si las hubiera, "discretas o secretas", no las iba a contar él porque "entonces dejarían de ser discretas o secretas"

Moncloa ha guardado este martes silencio sobre un posible encuentro entre el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, porque solo informa de su agenda pública, según han indicado a Europa Press fuentes del Ejecutivo.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado que le consta que se han producido contactos al "máximo" nivel entre el Gobierno y la Generalitat y, de hecho, ha explicado que cree que "se han visto" Rajoy y Puigdemont.

Así lo ha desvelado Iceta en un desayuno informativo organizado por el Club Siglo XXI, en el que ha afirmado que, "con el lío que hay", no se entendería que el presidente de la Generalitat y el Gobierno central no hubieran hablado. "Yo creo que se han visto", ha abundado.

EL GOBIERNO NI CONFIRMA NI DESMIENTE

Ante esa posible reunión entre el jefe del Ejecutivo y el presidente catalán, fuentes de Moncloa han señalado a Europa Press que el Gobierno no comenta ni confirma ni desmiente y ha agregado que no habla de las reuniones que pueda tener Rajoy si no son parte de su agenda pública.

Este lunes, el jefe del Ejecutivo español fue preguntado en varias ocasiones por las declaraciones del delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, quien afirmó que la Generalitat y el Ejecutivo central están manteniendo encuentros y conversaciones constantes "a todos los niveles" aunque no se hagan públicas.

Rajoy esquivó las cuestiones y se limitó a reiterar que la posición del Ejecutivo es "conocida" tanto por el Gobierno catalán como por la opinión pública, resaltando que la "primera prioridad" de su Gobierno es hablar de los "problemas reales" que le importan a los ciudadanos.

SI LAS HAY, "NO LAS IBA A CONTAR YO"

Por la noche, en una entrevista en Telecinco, también se le preguntó expresamente si hay conversaciones discretas para buscar una solución al problema catalán: "No, y si las hubiera, discretas o secretas, no las iba a contar yo, porque entonces dejarían de ser discretas o secretas".

Además, Rajoy calificó de "disparate" que haya dirigentes catalanes, como el expresidente de la Generalitat Artur Mas, que hablen de "intervenciones" en Cataluña y llamó a "relajar las cosas" y apostar por la "cordura".