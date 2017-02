Monedero dice que Bescansa es "corresponsable", junto a Errejón e Iglesias, de la situación de Podemos

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha dicho este jueves que la hasta ayer secretaria de Análisis Político y Social de la formación 'morada', Carolina Bescansa, es "corresponsable", junto a Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, de la situación que atraviesa Podemos.

"Yo creo que Carolina ha sido durante todos estos años miembro de la Ejecutiva y, por tanto, Carolina es corresponsable, igual que Iglesias e igual que Errejón de todo lo que pasó", ha afirmado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

La también cofundadora de la formación dimitió este miércoles después de asegurar que tanto el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y su número dos, Íñigo Errejón, hayan actuado, según ella, "de espaldas a la voluntad de diálogo y acuerdo". Junto a ella también dimitió el secretario de Economía, Nacho Álvarez.

En ese sentido, Monedero ha criticado la decisión de Bescansa y no cree que haya sido "lo mejor" cuando sólo faltan 10 días para que venzan las funciones de la actual Ejecutiva, de la que ella formaba parte. Además, ha dicho que Bescansa ha tomado esa decisión para que hablen de ella.

"Yo no creo que haya sido lo mejor a 10 días que tu cargo pierda vigencia, decir 'me voy para que hablen de mí'. Has tenido tiempo para hacer valer, has sido la 'número tres' virtualmente y, por tanto, no tiene mucho sentido que, a 10 días de elegir (la nueva direccion), dé un portazo, yo creo que los portazos se dan en otro momento", ha subrayado.

"LA LISTA DE ERREJÓN ES UN PROFUNDO ERROR"

Por otro lado, Monedero ha calificado de "profundo error" la candidatura 'Recupera la ilusión', liderada por Íñigo Errejón. A su modo de ver, "llama la atención" que en un discurso "muy a favor" de la plurinacionalidad como el de Errejón, después "llene" la lista de "amigos de Madrid": "Primero Errejón, Complutense Madrid; Rita Maestre, Complutense Madrid; Clara Serra, Complutense Madrid; Pablo Bustinduy, Complutense Madrid;...", ha justificado.

En ese contexto, Monedero cree que se debe romper "con esa dependencia de Madrid y de la (Universidad) Complutense" y ha asegurado que a Podemos le "queda crecer": "Ha pegado un estirón muy fuerte, en los estirones a veces tienes que usar muletas porque no te sostiene las rodillas".