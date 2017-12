Monserrat afirma que la agenda de Jové indica que el independentismo "se basa en la mentira" y Cleries se desliga

La ministra de Sanidad, Dolors Monserrat, ha subrayado este martes que las anotaciones de la agenda del exsecretario general de departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda catalán, Josep Maria Jove, indican que el independentismo "es un proyecto basado en la mentira".

Preguntado por este mismo tema, el portavoz del PDeCAT en el Senado, Josep Lluis Cleries, se ha desmarcado de esta agenda, afirmando que no conoce nada de estos apuntes. "Es una persona que la he saludado una vez y no la conozco", ha dicho sobre Jove.