Montero responde a Errejón: "Con Pablo Iglesias al frente es como más posibilidades tenemos que ganar a Rajoy"

La portavoz adjunta de Unidos Podemos y jefa de gabinete de Pablo Iglesias, Irene Montero, ha respondido al 'número dos' del partido, Íñigo Errejón, y ha reivindicado al actual líder de Podemos como el mejor candidato para arrebatar La Moncloa al Partido Popular.

"Con Pablo Iglesias al frente es como más posibilidades tenemos de ganar a Rajoy, de revalidad nuestras victorias electorales en 2019 y de construir derechos desde hoy", ha defendido Montero ante los medios antes de participar en Madrid en la presentación del documento 'Feminismo en Movimiento y Para Todas' preparado para la Asamblea Ciudadana de Podemos que se celebra este fin de semana.

Montero ha respondido así al secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, que este miércoles ha responsabilizado al actual entorno de Iglesias de haber emprendido un "viraje ideológico" que dificulta las posibilidades del partido para "sacar a Rajoy de La Moncloa".

La jefa de gabinete de Iglesias ha asegurado no haber escuchado las declaraciones de Errejón: "En todo caso, qué me vas a contar, si yo voy en la lista de 'Podemos para todas". Lista que encabeza el propio Iglesias y que pugnará con la liderada por Errejón, 'Recuperar la ilusión', para acaparar la dirección del partido tras la celebración de Vistalegre II.

Según Montero, no sólo ella y su sector en Podemos considera a Iglesias como la mayor amenaza de Rajoy. "La mayoría de los españoles y españolas no tienen duda", ha asegurado, subrayando que Iglesias "sin su equipo no es nada", atribuyendo la frase al líder de Podemos, que "encarna y condensa la voluntad de muchas personas", en su opinión, para imponerse electoralmente al PP.

En ese sentido, y aludiendo al supuesto fraude millonario del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato a las arcas públicas, Montero ha acusado a los populares de no ser ejemplo de "decencia ni moral", pero tampoco de "eficacia económica y capacidad de gestionar un país", y ha reprochado tanto al PSOE como a Ciudadanos su "apoyo" al actual gobierno del PP.

"Parece que algunos se han llevado bastante dinero, lo han robado de lo público, y nos han quitado lo que es de todos para su beneficio personal, y esas cosas son las que queremos que se acaben. Queremos construir un país diferente", ha añadido sobre Rato, que fue el máximo responsable de las políticas económicas de los ejecutivos de José María Aznar.