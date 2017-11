Montoro acusa a En Comú de apoyar la independencia de Cataluña y de ser unos "outsiders" en el Congreso

Afirma que el Gobierno "se siente cómodo con el actual modelo territorial" de la Constitución y se compromete con su "desarrollo"

No obstante, a continuación, Montoro se ha centrado en criticar a los 'comunes' por ser una "formación que no se sabe dónde está". "Aquí están sentados, pero se enfrentan a una Constitución que consideran un modelo agotado, y cuando se crea una comisión sobre el modelo territorial, no participan", ha denunciado.

En esta línea, Montoro ha acusado a la confluencia catalana, en la que se integra Podemos, de no tener "ninguna visión" para Cataluña ni "apuesta por el Estado de las Autonomías". "Son el 'no'. '¿De qué hablo, que no estoy de acuerdo?' En eso se resume su postura, por eso igual participó en una manifestación independentista en Cataluña", ha criticado. "Ustedes no tiene criterio", ha zanjado.