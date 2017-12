Montoro defenderá en el Senado el último trámite del Cupo antes de su aprobación definitiva

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, defenderá este miércoles a las 9 de la mañana en el Senado el último trámite que afrontan en las Cortes el Concierto Económico y el Cupo vasco, que serán aprobados definitivamente por el Pleno de la Cámara y podrán entrar en vigor.

Esa cantidad es lo que se ha fijado como Cupo base pero no es la que las haciendas forales vascas abonarán al Estado. Lo que se denomina Cupo líquido, lo que realmente paga Euskadi cada año, variará según los ajustes que se apliquen y que no producirán el mismo resultado de un ejercicio a otro.

La formación que lidera Albert Rivera rechaza tanto las formas de la tramitación como el contenido de las dos normas. Según dice Cs en el veto al Concierto Económico, "supone aumentar la subvención del resto de los españoles a las administraciones más sobrefinanciadas y de la segunda comunidad con mayor renta per cápita".

En cuanto a Compromís, con su veto al Concierto rechaza "apañar" estas normas porque no se ha reformado la financiación "injusta" del resto de comunidades y pregunta: "¿Puede el País Vasco pagar la educación, sanidad o servicios sociales si no se aprueba el Cupo de urgencia? Respuesta, sí. ¿Puede el País Valenciano pagar la educación, sanidad o servicios sociales a fecha de hoy con el actual sistema de educación? Respuesta, no".