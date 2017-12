Montserrat reta a ERC a explicar cuántas inversiones ha hecho la Generalitat en Cataluña

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha retado a ERC en el Pleno del Senado a explicar cuántas inversiones ha impulsado la Generalitat de Cataluña, en cuyo gobierno ha participado Esquerra, y cuántas leyes ha aprobado, en lugar de cargar contra el Gobierno como culpable de la situación de esa comunidad.

"Y ministra, usted y yo somos catalanes. Si esto fuera Suiza, tendríamos este debate en catalán con normalidad. Puede ser porque en Suiza no viven obsesionados ni con el tamaño ni con la uniformización", ha agregado.

Montserrat ha defendido el trabajo del Gobierno en Cataluña durante los últimos años frente a una Generalitat, a la que ha acusado de no haber hecho "nada: dividir, confrontar, empobrecer económicamente a Cataluña".

"¿Por qué no nos explica cuántas inversiones han hecho ustedes en la Generalitat? ¿Cuántos barracones tenemos en las escuelas, cuántas listas de espera en la sanidad? ¿Cuántas leyes han aprobado? Hombre, es que...", ha agregado airada.

La ministra le ha pedido también al portavoz que no cuente "cuentos" sobre el AVE cuando llega a las cuatro capitales catalanas. "Por qué no se lo dice a extremeños, vascos, gallegos, por favor. Solidaridad para toda España", ha agregado.

El senador de ERC ha asegurado que el Gobierno mantiene una "alocada carrera por doblegar la voluntad" de los catalanes, pero que "una nación no puede rendirse" porque no le den "permiso": "Tiene derechos inalienables a los que no puede renunciar".