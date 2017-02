Moreno promete que Andalucía dejará de ser "farolillo rojo" del paro en una legislatura si alcanza la Junta

Pide acabar con el "infierno fiscal" de los andaluces y una reforma integral de los tributos

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, se ha comprometido este lunes a que la comunidad deje de ser "el farolillo rojo" del paro en una legislatura si él alcanza la Presidencia del Gobierno andaluz porque --ha argumentado-- hay "material y un enorme potencial" para acabar "democráticamente" con la situación.

Así lo ha dicho el líder de los 'populares' andaluces en un desayuno de Europa Press en Madrid, donde ha sido presentado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y arropado por la presidenta del Congreso, Ana Pastor; el presidente del Senado, Pío García-Escudero; y los ministros de Empleo y de Interior, Fátima Báñez, y Juan Ignacio Zoido.

en el desayuno informativo también han estado presentes para escuchar a Moreno el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, y los vicesecretarios generales del PP Javier Arenas, Pablo Casado, Andrea Levy, y Javier Maroto; el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, la secretaria general del PP andaluz, Loles López, los presidentes de las diputaciones provinciales de Málaga y Almería, Elías Bendodo y Gabriel Amat, y la portavoz del partido en el Parlamento andaluz, Carmen Crespo, entre otros muchos.

Moreno considera que en Andalucía se ha instalado "un conformismo" y que es el Gobierno socialista el que lo "impulsa" e "institucionaliza" de modo que pareciera instar a los ciudadanos a que, como se vive "bien" no se debe "pedir más", por lo que ha reclamado "rebeldía social" a la sociedad andaluza y "no callarse ante la injusticia". "El más terrible de los sentimientos es el de tener la esperanza perdida", ha afirmado, citando a García Lorca, Moreno, para quien, con el potencial andaluz, "no puede ser que tengamos las tasas más altas de paro de Europa".

"INCONFORMISMO ACTIVO" Y "REBELDÍA SOCIAL"

Así, ha incidido en que si tras las próximas elecciones regionales llega a ser presidente de la Junta, "en una sola legislatura Andalucía deja de ser la comunidad con más paro de Europa". El presidente del PP andaluz cree, además, que eso es posible "a poco que bajes impuestos y hagas política con sentido común". "Es como quitar un tapón", ha mantenido Moreno.

No obstante, no ha querido dar cifras de lo que podría bajar el paro en esta primera legislatura sin antes no saber "qué me voy a encontrar en la Junta". "Me temo que no muchas cosas buenas; primero tengo que saber cómo está la comunidad autónoma y luego es importante el contexto nacional e internacional pero sí es posible dejar de ser farolillo rojo de España y Europa", ha insistido.

Y es que el presidente del PP regional ha defendido con intensidad que, "frente a los tópicos, en Andalucía hay gente tremendamente trabajadora, como la hay en Cataluña o en el París Vasco", y que no hay "ninguna fatalidad" que la condene a si situación más allá de que "lo único que se necesita son gobernantes mejores".

El también senador ha insistido en llamar a los andaluces al "inconformismo activo" y ha incidido en que la región necesita un "gobierno mejor para no seguir perdiendo oportunidades que están al alcance de la mano y la mayoría de los andaluces, deseando aprovechar". De ahí su defensa de un "proyecto ambicioso" que siempre tenga en el punto de mira "lograr la aspiración del pleno empleo".

"ANDALUCÍA, UN INFIERNO FISCAL"

Así las cosas, Moreno ha dicho que la acción política para ello se centrará en hacer reformas fiscales para reducir "la mayor carga fiscal de España" ya que, a su juicio, Andalucía acarrea "una presión fiscal insoportable" que "nos ata de pies y manos", que aleja la "inversión productiva".

"Los impuestos son la zancadilla para el crecimiento y la reforma es la llave del progreso", ha mantenido el presidente del PP andaluz añadiendo que, cuando lo sea de la Junta, "acabar con el infierno fiscal de los andaluces y una reforma integral de los tributos" será su prioridad.

Concretamente, tras rechazar el "claro afán recaudatorio" de la Junta con el impuesto de Sucesiones y Donaciones, se ha comprometido con su rebaja hasta su práctica suspensión y, aunque ha negado que pueda considerarse que la Comunidad de Madrid en un "paraíso fiscal" en cuanto a este tributo, sí considera que éste es un modelo "más amable", que gusta "más" y que "tiene éxito".

Moreno también ha señalado que rebajará en dos puntos el tramo autonómico del IRPF para que los andaluces "no paguen más que otros españoles", a la vista de que los madrileños, por ejemplo, lo hacen en 4,5 puntos menos que los andaluces. Los beneficios fiscales para familias con rentas bajas y medias y las deducciones por inversión en proyectos que generen empleo completan los compromisos hechos públicos por el líder andaluz en materia fiscal.

En ese punto, también ha hecho referencia al debate sobre la relación entre financiación y la capacidad autonómica de subir o bajar impuestos y, en ese sentido, ha defendido que armonización "no puede significar bajo ningún sentido asfixiar a todos por igual para tapar una mala gestión".

Al hilo de ello, ha apuntado al "reto" de "mejorar entre todos el mal modelo" de financiación autonómica aprobado por el PSOE y, tras prever que la reforma será "compleja", ha apostado por trabajar hacia un sistema "justo y sin privilegios", con los principios de "igualdad y solidaridad" como base y ha incidido en que si la "mejor financiación es necesaria, la mejor gestión, que priorice lo importante, imprescindible".

Moreno también ha tenido palabras para lamentar la "gymkana" administrativa que supone querer invertir en Andalucía y ha defendido la necesidad de "potenciar por ley la profesionalización de los servicios públicos" y "despolitizar el enorme sector público" y, así, "acabar con el refugio de arrimados que proliferan" en la región.