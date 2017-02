Moreno (PP-A) "echa de menos" un gobierno autonómico dedicado "al cien por cien" a los andaluces

Comparte la reivindicación de Durán de mejorar la financiación autonómica pero también "de mejorar la gestión" en Andalucía

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha expresado este martes, coincidiendo con la celebración del Día de Andalucía, que "echa de menos" un gobierno autonómico dedicado "al cien por cien" a los problemas de los andaluces, al tiempo que ha lamentado que, "en una segunda etapa de la autonomía andaluza", el ejecutivo regional "se ha dormido en los laureles".

En declaraciones a los medios en el Parlamento con motivo de los actos institucionales celebrados en la Cámara por el 28F, Moreno ha reconocido que Andalucía "ha avanzado mucho, igual que el resto de España, sobre todo en una primera etapa de la autonomía, pero desgraciadamente no lo que queremos los andaluces". En la segunda etapa de esta autonomía, según Moreno, "el gobierno andaluz se ha dormido en los laureles" y prueba de ello, a su juicio, "son los problemas actuales de paro, gestión sanitaria o educativa".

"Echo mucho de menos, en un día festivo y de reivindicación de autogobierno como es el 28F, un gobierno al cien por cien dedicado a los problemas de los andaluces", ha lamentado.

En este sentido, el líder de los populares andaluces ha reiterado que Andalucía tiene un "gobierno paralizado", donde Susana Díaz "deshoja la margarita para decidir si se presenta a secretaria general del PSOE o no". "Mientras los problemas se acumulan en sanidad, educación o desempleo", ha insistido.

Con respecto al discurso pronunciado por el presidente del Parlamento, el socialista Juan Pablo Durán, con motivo de los actos institucionales por el 28F en la Cámara, Moreno ha señalado que ha sido "clásico e institucional", en el que ha dicho "cosas en las que estoy de acuerdo como la lealtad institucional entre administraciones".

Sin embargo, ha precisado que "no" comparte otros elementos del discurso. Moreno se ha mostrado "absolutamente de acuerdo" con la reivindicación de Durán de mejorar la financiación para Andalucía, si bien el presidente del PP-A ha pedido, "al mismo tiempo, mejorar la gestión en la comunidad".

"No puede ser que se devuelva dinero al Gobierno por no saber gestionarlo, no puede ser que los Tribunales de Cuentas nos pongan la cara colorada por no saber gestionar los recursos públicos, no puede ser que una comunidad con estatuto pleno y con más de 33.000 millones de euros tenga problemas en gestión sanitaria, educativa y desempleo", ha lamentado Moreno.