Moreno (PP) afea que Susana Díaz busque confrontar con Rajoy y pide que PSOE aclare su modelo de financiación

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, critica que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "salte como un resorte para confrontar con el presidente Mariano Rajoy por cualquier cuestión", toda vez que asegura que "sería muy positivo para el país que el PSOE tuviera las ideas claras sobre el modelo territorial y de financiación".

De este modo, apunta que ahora "hay un nuevo elemento de confrontación en torno al modelo de financiación y al modelo territorial", y "me gustaría el PSOE, que es un gran partido y lleva gobernando 40 años en Andalucía y que tiene que ser una parte importante de la columna vertebral de España, tuviera las ideas claras" y que "también las tuvieran los dirigentes del Partidos Socialista en Andalucía".

"Me sorprende que Susana Díaz salte como un resorte para confrontar con el presidente Rajoy por cualquier cuestión y, sin embargo, me sorprende el silencio a veces sobre aportaciones o propuestas que se hacen por parte del PSOE", porque "yo no sé a día de hoy cuál es el modelo del Partido Socialista en materia territorial".