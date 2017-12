Moreno expresa extrañeza por que Susana Díaz salga en defensa de Chaves y Griñán cuando los ha "borrado" del PSOE-A

Susana Díaz le recomienda que se clave "a fuego" que "no se gana en los juzgados lo que no se gana en las urnas"

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha expresado este jueves ante el Pleno del Parlamento su extrañeza por que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, salga en defensa de la "decencia y honestidad" de sus antecesores Manuel Chaves y José Antonio Griñán, enjuiciados en el caso de los ERE, cuando los ha "borrado" del PSOE-A y no se cuenta con ellos en ningún acto, ni siquiera en el que se celebró para conmemorar con los 40 años del 4D.

Moreno fue el primero en sacar a la luz, en su primera intervención, el asunto de los ERE, a pesar de que dijo que no tenía intención de hacerlo, señalando que los hechos no acompañan a la presidenta cuando defiende la decencia y honestidad de los expresidentes de la Junta, porque los ha "borrado" de últimos actos del PSOE-A, como el del 4D, "donde ha borrado 20 años de socialismo en Andalucía".

"Usted no defiende la honorabilidad de los expreisdentes, sino que se defiende a sí mima como siempre ha hecho a lo largo de su vida política y lo saben bien sus propios compañeros y por eso no la quisieron", ha indicado Moreno, haciendo también referencia a la derrota de Susana Díaz en las primarias del PSOE.

Tras expresar su extrañeza por que Moreno haya dicho que no quería hablar de los ERE, cuando lo "traía escrito", Susana Díaz le ha pedido respeto a la figura de Chaves y Griñán, dos "personas decentes y honestas", y ha denunciado que no hay algo más burdo que haber pretendido compararlos con los casos de corrupción que han afectado a los expresidentes autonómicos del PP como Francisco Camps e Ignacio Gnzalez o al extesorero del PP Luis Bárcenas. Se ha mostrado segura de que la justicia, a la que ella respeta, pondrá las cosas en su sitio.

Asimismo, la presidenta ha aprovechado para expresar que aunque ella y Moreno se dedican a la política, "no son iguales" y tienen cosas distintas de "cristal": "Yo tengo los bolsillos de cristal y todo el mundo sabe lo que gano, lo que tengo y como pago mi casa, y usted tiene la mandíbula de cristal y los bolsillos más oscuros que los míos", ha dicho Díaz al dirigente popular.

También le ha recomendado que tenga clavado "a fuego" una lección que debería haber aprendido del expresidente del PP-A Javier Arenas: "que no se gana en los juzgados lo que no se gana en las urnas". En su opinión, se puede pretender manchar la imagen de las personas y de Andalucía, pero los andaluces saben muy bien quien defiende a esta tierra, y quien utiliza la "mentira, la calumnia y hacer daño al contrario desde la cobardía de no haber ganado nunca la confianza de la gente".