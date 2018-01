Moreno augura adelanto electoral porque "no se fía" de Susana Díaz y preparará autonómicas y locales "conjuntamente"

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, cree que 2018 "probablemente" será año electoral porque "no se fía" de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y de que ésta pueda convocar un adelanto a lo largo del presente año. Por ello, el PP-A preparará las elecciones autonómicas y las municipales "conjuntamente".

"No me fío de Susana Díaz; viendo su recorrido histórico no es para fiarse", ha afirmado el líder de los 'populares' andaluces ante la primera reunión del año de la Junta Directiva Autonómica del PP-A, en la que también ha intervenido la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.