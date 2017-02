Moreno, "convencido" de que no habrá problema con las incompatibilidades de cargos y niega que haya algún "desafío"

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, se ha mostrado "absolutamente convencido" de que "no habrá "ningún problema" con las incompatibilidades que los estatutos del partido establecen entre los cargos instituciones del Gobierno central y los presidentes provinciales o secretarios y ha negado que pueda considerarse un "desafío" que algunos de los afectados ya hayan manifestado su voluntad de seguir en los dos cargos.

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, en el que Moreno ha sido presentado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha hecho así referencia a la enmienda introducida en los estatutos del PP en el congreso nacional y que afecta a los presidentes provinciales de Cádiz, Córdoba y Jaén, Antonio Sanz, José Antonio Nieto y José Enrique Fernández de Moya, que a su vez son delegado del Gobierno, secretario de Estado de Seguridad y de Hacienda, respectivamente.

Moreno ha recordado que en el estatuto hay "excepcionalidad que se puede hacer en las incompatibilidades" y se ha mostrado tranquilo al apuntar a que hay tiempo para hablar de este asunto con las direcciones provinciales: "Ahora no se han convocado los congresos, no sabemos fecha, y estoy absolutamente convencido de que no tendremos ningún problema", ha dicho.

Preguntado por si considera un desafío que Fernández de Moya ya haya hecho público su deseo de optar a la reelección, ha señalado que "para nada" lo ve así y, tras señalar lo "cordial" de sus relaciones con los dirigentes provinciales, ha añadido que "el único desafío que podría haber encontrado es el que se hubiera presentado" contra su liderazgo a nivel regional.

El dirigente de los 'populares' andaluces ha dicho que su partido es "plural y diverso" y que él respeta todas opiniones y ha añadido que si Fernández de Mota quiere ser candidato a la Presidencia del PP jiennense, "hay un procedimiento reglado que lo único que hay que hacer es seguirlo y hablar las cosas. "En ese punto, ha insistido en que, con los congresos aún sin convocar, "hay tiempo" y en que no "habrá ni un problema por parte de las direcciones regional y provinciales para que salgan gente con la capacidad" que demandan los andaluces.

En términos generales ya había dicho que como responsable del PP andaluz quiere "contar con los mejores" y había ensalzado que el trabajo de los ocho presidentes provinciales es "encomiable".

Con respecto al congreso regional en el que se prevé que él será reelegido presidente del PP andaluz, Moreno entiende la ausencia de otro candidato alternativo como que "la mayoría de los afiliados ven en mi gestión un aval de futuro" y ha señalado que está "satisfecho" con ello y con que el cónclave será el "más participativo" de la historia, con el voto de afiliados y compromisarios.

Así, ha confiado en que haya una alta participación y que el resultado sea "bueno para el PP y para toda Andalucía"; mientras que, preguntado por la renovación de la dirección regional del partido, ha dicho que tiene que "pensar" sobre los nombres de sus integrantes y, sentado al lado del presidente Mariano Rajoy, ha dicho que éste es para él un "modelo", ironizando con que, como él, decidirá en el "último minuto". "Hay tiempo de sobra, le daré vueltas con el máximo cariño y comprensión y tomaré la decisión los últimos días", ha añadido.

Por último, Moreno ha reflexionado sobre qué ocurrirá si en las próximas elecciones autonómicas él no llega a ser presidente de la Junta y, tras recordar que es la segunda vez que concurre a estos comicios, ha dicho que su decisión dependerá del resultado, de su estado de ánimo y de lo que decidan sus compañeros de partido.

"Espero no tener ni siquiera que plantearme porque quiero gobernar por el bien de todos los andaluces", ha concluido.