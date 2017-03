Moreno pide explicaciones a Díaz por los 2.800 millones "perdidos" en la "maraña" de agencias y empresas de la Junta

Insiste en que es un "clamor" que la presidenta andaluza ha abdicado de su responsabilidad" y que es "incapaz" de gestionar Andalucía

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha pedido explicaciones a la máxima dirigente del Gobierno andaluz, Susana Díaz, por los 2.800 millones de euros "perdidos" en el año 2015 en la "maraña" de agencias y empresas de la Junta de Andalucía, un dato "que debería sonrojar".

En Málaga capital, donde ha celebrado un acto con afiliados acompañado por el alcalde, Francisco de la Torre, y el presidente del PP y de la Diputación, Elías Bendodo; Moreno ha criticado que la Junta de Andalucía tenga "casi 5.000 millones de euros de deuda".

Así, ha sostenido que después del plan de pago a proveedores puesto en marcha por el Gobierno del PP, en Andalucía "empiezan a acumularse facturas en los cajones"; criticando en este sentido el dinero "perdido" por las agencias y empresas dependientes del Ejecutivo socialista.

"La de cosas que se pueden hacer con ese dinero", ha manifestado Moreno, quien ha añadido que la "maraña" de empresas de la Junta están "plagadas de altos cargos del PSOE, muy bien pagados por cierto y de los que no conocemos ni función ni objetivos".

Según el jefe de los 'populares' andaluces, le "hierve la sangre" que la Junta de Andalucía diga que "no hay dinero para que muchos chicos hagan la Formación Profesional, para clases especiales para niños con problemas educativos o que haya personas con 60, 70 y 80 años esperando en las urgencias amontonados y que, por otro lado, se dilapiden 2.800 millones de todos los andaluces".

Por ello, ha pedido explicaciones al Gobierno andaluz y a Susana Díaz, asegurando que el PP-A "no va a permitir nunca esa barbaridad". En este punto, Moreno se ha preguntado dónde está el socialismo, "ese progresismo, ese partido político que todos los días se parte el pecho diciendo que trabajan por el pueblo; cómo se pueden permitir tirar 2.800 millones cuando los andaluces tenemos problemas en sanidad, en educación y con un millón de parados en nuestra tierra".

"BASTA DE TOMADURAS DE PELO"

"Basta ya de tomaduras de pelo a todos los andaluces día tras día", ha sostenido, añadiendo que el PP seguirá su camino: "vamos a seguir a lo nuestro, a estar con la gente, a proteger a nuestros ciudadanos y a beneficiar y mejorar a los más vulnerables".

Frente a ello ha situado a Susana Díaz, a la que ha vuelto a acusar de no estar en los problemas de Andalucía. "Es un clamor que la presidenta andaluza ha abdicado de su propia responsabilidad", ha reiterado.

Aunque ha dicho que desconoce si finalmente Díaz optará a las primarias para liderar el PSOE, algo que "sinceramente no me importa porque es una decisión personal que sólo le corresponde a ella"; sí ha apuntado que le preocupa que en el último año y medio, la socialista "no ha tenido la cabeza en Andalucía".

"No han estado sus actos guiados por mejorar la calidad de vida y los problemas de los andaluces sino en su ambición personal; ha demostrado que es incapaz de gobernar, de gestionar los intereses de nuestra tierra", ha opinado Juanma Moreno.

También se ha referido en su intervención al acto "tardío" del PSOE-A por el Día de Andalucía que se celebra este sábado, criticando que "una vez más se utilicen los símbolos que son de todos los andaluces, las instituciones que son de todos los andaluces y lo que es de todos".

"Allá ellos, nosotros a lo nuestro, a trabajar sin descanso por un objetivo que está a nuestro alcance: el Gobierno de Andalucía", ha recalcado el líder de los 'populares' andaluces y único candidato a la Presidencia de esta formación en el congreso regional que se celebrará del 17 al 19 de marzo en Málaga.