Moreno promete crear 600.000 empleos durante la próxima legislatura si se convierte en presidente de la Junta andaluza

Presenta una campaña informativa del PP-A sobre empleo y propone "una revolución de la política fiscal" con bajada de impuestos

Moreno ha explicado que su partido pretende con esta campaña, para la que han elaborado dípticos informativos, salir a la calle y decirle a la gente "que no se conformen ni acostumbren" a la tasa de paro más alta de España y de Europa. "La situación tiene solución con otras políticas", ha advertido.

Tras defender que las políticas socialistas de hace 40 años son las que han provocado que nuestra comunidad no evolucione al ritmo que lo han hecho otras, Moreno ha lamentado que Andalucía sea la comunidad autónoma en la que se crea menos empleo a pesar de ser "la que más talento y más potencial tiene".

"Ello significa que nunca hemos conseguido superar el problema de desempleo y ello tiene mucho que ver con las políticas que existen. Las políticas son las que hacen mejorar y las que generan un mejor bienestar y en Andalucía no tenemos buenos gobiernos ni tampoco buenas políticas", ha agregado.

"Todas las encuestas nos indican que el desempleo es uno de los problemas que más preocupa a los andaluces. Si no tenemos empleo no tenemos progreso, riqueza, bienestar ni futuro en Andalucía", ha dicho Moreno, quien ha lamentado que, mientras que el Gobierno de Rajoy hace reformas, en Andalucía no se hacen las cosas bien ni tampoco se llevan a cabo las reformas necesarias.