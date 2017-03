Movimiento pro Amnistía dice que la kale borroka ha sido "un instrumento imprescindible para condicionar" al Estado

Afirma que "la derrota" sufrida "a la hora de hacer frente a la violencia del Estado no ha sido policial", sino "política"

El expreso y portavoz de Movimiento pro Amnistía y contra la Represión Sendoa Jurado ha defendido que la 'kale borroka' ha sido "un instrumento imprescindible para condicionar la actividad política y represiva del Estado español", y ha afirmado que "la derrota que hemos sufrido a la hora de hacer frente a la violencia del Estado no ha sido ni policial ni militar", sino "política".

En un artículo difundido en la página web del colectivo, Jurado realiza estas manifestaciones tras los incidentes registrados el pasado día 11 en una manifestación en Pamplona que, según ha precisado, no fue convocada por el Movimiento pro Aministía y contra la Represión y en la que se dio "un nuevo montaje policial" en las detenciones registradas. "No es cierto que estos jóvenes fueran detenidos en medio de los incidentes", asegura.

Tras opinar que lo ocurrido en la capital navarra "más que lo que hemos llamado kale borroka, fueron enfrentamientos", defiende que "la kale borroka ha sido un instrumento imprescindible para condicionar la actividad política y represiva del Estado español", algo "objetivo, estando de acuerdo o en contra de este tipo de lucha".

"Por medio de la kale borroka, estando de acuerdo con ella o no, el pueblo ha denunciado razzias policiales contra la juventud, ha hecho que se escucharan los gritos desgarrados de quienes estaban siendo torturados en los oscuros calabozos de los cuarteles, ha mostrado su enfado con los asesinatos de la guerra sucia y ha sacado las luchas de los presos a este lado del muro para que no se quedaran en la opacidad de la cárcel", señala.

A su entender, la kale borroka "era un problema importante para la estabilidad del Estado" y "sólo así se pueden entender las condenas desmedidas impuestas a partir de la década de los 90" a las personas detenidas por participar en actos de violencia callejera.

En este contexto, critica que, tras los incidentes de Pamplona, "quienes en su época han hecho la invitación a poner el pueblo en llamas, están creando un agresivo discurso contra el movimiento popular".

"Para atacar a quienes hicieron frente a la policía se ha utilizado la edad de los manifestantes, se ha dicho que tenían intención de destrozar lo que los demás construyen, que no son capaces de ofrecer una alternativa, que los convocantes han dejado tirados a los detenidos, que son imágenes del pasado. Precisamente los mismos argumentos que históricamente ha utilizado el PNV más rancio para atacar a la izquierda abertzale", advierte.

Asimismo, destaca que "se impone la tendencia a infantilizar la postura de los manifestantes" y se está "insinuando que los detenidos fueron engañados" precisamente por parte de "quienes durante años han estado calentando la cabeza a la juventud". "Los mismos que se preguntan qué es lo que se gana con tres presos más son quienes con sus palabras y sus decisiones han puesto a cientos de personas de camino a la cárcel", critica.

En este sentido, asegura que ni él "ni cualquiera de mi alrededor hemos mandado nunca a nadie a ninguna parte a la que no hayamos ido nosotros", algo que no pueden decir "muchos de los que nos critican". Además, cuestiona a quienes afirman que "este tipo de lucha sólo consigue generar más presos" si "de verdad es posible llevar adelante luchas efectivas que no generen presos". "Me gustaría saber dónde se ha conseguido una victoria construida por el camino exclusivamente institucional", añade.

"Otro tema es si los objetivos por los que peleamos merecen pagar un peaje tan alto, pero ahí empieza otro debate, y algunos no querrán hacerlo porque podrían quedar al descubierto sus disfraces", plantea.

"DANDO LA ESPALDA"

Asimismo, lamenta que, entre las críticas de los últimos días, se "afirme que la kale borroka es una actividad que nadie entiende". De este modo, subraya que "la derrota que hemos sufrido a la hora de hacer frente a la violencia de estado no ha sido ni policial ni militar", sino que "la derrota que hemos sufrido ha sido política".

En su opinión, "quienes hoy ocupan las poltronas no hicieron su trabajo como les correspondía y por eso hemos sufrido semejante derrota ideológica", algo que "durante mucho tiempo" pensó que "había sido un error involuntario", pero ahora considera que "no hubo ningún fallo y que quienes preparaban nuestras trincheras ya nos estaban dando la espalda también cuando estábamos inmersos en la guerra".