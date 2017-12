Munar vuelve a la Audiencia de Baleares este lunes por el caso Studio Media

La ex presidenta del Parlament y del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, volverá este lunes a la Audiencia Provincial de Baleares, donde está citada por segunda vez a una vista previa por el caso Studio Media.

La Audiencia ya celebró el pasado 29 de noviembre una vista en la que no se alcanzó un acuerdo entre las partes. En este caso están acusadas un total de ocho personas, entre ellas el ex vicepresidente insular, Miquel Nadal, el ex conseller de Territorio, Bartomeu Vicens, y el ex conseller de Presidencia, Miquel Ángel Flaquer.