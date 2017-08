Narbona dice que la comparecencia de Rajoy en el Congreso demuestra que España "necesitaría un presidente diferente"

Califica de "bodrio" la ley de ruptura e insiste en que "la comunidad internacional nunca aceptará una independencia unilateral" de Cataluña

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha asegurado que la comparecencia esta mañana del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Pleno extraordinario que se ha celebrado este miércoles en el Congreso sobre el caso Gürtel y la financiación del PP, "pone más de manifiesto que nunca" que España "necesitaría un presidente diferente" porque el líder del PP "no es creíble, no es de fiar, está bajo sospecha".

Así, la socialista ha defendido que un contexto de "amenaza yihadista" y de "desafío secesionista de algunas de las fuerzas políticas en Cataluña", nuestro país "necesitaría un presidente que no mienta, que respete la Justicia, que asuma responsabilidades políticas y que dé explicaciones en el Parlamento".

Narbona se ha expresado así en declaraciones a los medios con motivo de su presencia en el encuentro 'Quo Vadis Europa? V. 60 años después de Roma, el futuro del sueño europeo' en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), después de que Rajoy haya recordado a la oposición en ese Pleno extraordinario que la responsabilidad política que le exigen y que él no piensa "aceptar mansamente" se debe formular con una moción de censura.

"Se ha vuelto, una vez más, a envolver en la bandera de España y ha pretendido echar balones fuera, cuando lo que se le pedía era explicaciones sobre cómo se han financiado las campañas que él dirigía, cuál era la relación con la trama Gürtel, cuál era la relación con el tesorero (José Luis Bárcenas, exsenador por Cantabria) al que mandaba mensajes por teléfono. En fin, sobre todo esto, Rajoy una vez más no ha dado ninguna explicación", ha lamentado.

No obstante, Narbona también ha insistido en que el PSOE ha "reiterado" su apoyo al Gobierno "en todo aquello que tiene que ver, por supuesto, con el cumplimiento de la legalidad y de la Constitución", en lo referido al desafío secesionista en Cataluña, mediante la utilización de las herramientas del Estado de Derecho, así como en el desarrollo del Pacto Antiyihadista.

NO "CONFUNDIR" LEGALIDAD CON LA ACTUACIONES DE UN PRESIDENTE

Preguntada por si es contradictorio el apoyo del PSOE al Gobierno en estas dos cuestiones con el hecho de pedir la dimisión de Rajoy, Narbona ha aclarado que "no hay que confundir la legalidad vigente o el Estado de Derecho con las actuaciones de un presidente de Gobierno".

"Nosotros estamos con la legalidad vigente y estamos con la Constitución, pero pensamos que quien no está siendo coherente con la legalidad vigente en sus responsabilidades políticas, que no penales, son dos cuestiones completamente diferentes, es el presidente Rajoy", ha matizado Narbona.

De esta forma, ha denunciado que el presidente "ha mentido en sede judicial y en el parlamento, no ha dado explicaciones, no ha contado lo que sin ninguna duda sabe", ya que, tal y como ha añadido, Rajoy "dirigió cuatro campañas electorales de las que ahora parece no recordar cómo se financiaban, cuando en su momento llegó a dar datos sobre esa financiación".