Nieto (Interior) critica brecha salarial entre policías pero recuerda que ya cobran por encima de la media europea

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha criticado este jueves la brecha salarial entre policías de ámbito nacional y las autonómicas, mostrándose partidario de que los primeros "cobren más", aunque subrayando que los sueldos de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están por encima de la media de otros funcionarios en España y de las policías europeas.

Nieto ha hecho esta reflexión en la Comisión de Interior del Senado en contestación a una pregunta del senador del PSOE Antonio Julián Rodríguez Esquerdo, que se ha referido a unas declaraciones del "personaje" Eugenio Pino, ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía, en las que aludía al control que realizó sobre los sindicatos policiales.

"El problema de la Policía no son los sindicatos, es el modelo policial", ha defendido el senador, que ha citado entre esos problemas la falta de efectivos, los bajos salarios, la duplicidad de servicios o el "colapso" con el DNI, así como la falta de chalecos y de otras dotaciones como coches.

Nieto no ha compartido que haya un problema con un modelo policial que, ha dicho, es heredero un "consenso bastante razonable" de los gobiernos tanto del PSOE como del PP, así como de la "distorsión" que provocó la lucha hasta su derrota de la banda terrorista ETA.

Según el secretario de Estado, España cuenta en la actualidad con un 60% más de efectivos de seguridad que la media europea. "La escasez de policías no cuadra y desde el diálogo probablemente hay que establecer el número de efectivos que necesitamos", ha dicho, recordando que en su etapa de alcalde de Córdoba comprobó que a ningún regidor le parecen suficientes el número de policías asignados a su ciudad.

Nieto es partidario de que "no se solapen" policías y, tras ser advertido por el senador socialista de que sus palabras serían criticadas, ha remarcado su apuesta para que policías naciones y guardias civiles mejoren sus sueldos. "Me encantaría que cobraran más y me parece que falta a la lógica que haya otros Cuerpos que cobren más que la Policía y la Guardia Civil", ha explicado.