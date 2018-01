Noelia Vera (Podemos) ve "una barbaridad absoluta" que Junqueras siga en prisión

La portavoz de Podemos, Noelia Vera, ha subrayado este viernes que es una "barbaridad absoluta" mantener encarcelado al exvicepresiente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y ha incidido en que la solución a la crisis abierta en Cataluña ante el desafío soberanista pasa por "normalizar la situación", algo que no se puede dar "con líderes en prisión o exiliados".

"No queda más remedio que respetar la justicia pero a día de hoy me parece que mantener en prisión a un líder político al que han votado más de un millón de catalanes no va a solucionar ni muchísimo menos la cuestión en la que nos encontramos en este momento", ha argumentado la portavoz de la formación morada en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.