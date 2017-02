Nuet (SíQueEsPot) dice que Fiscalía "se equivoca" cuando justifica excluirle de la querella contra miembros de la Mesa

"No me lavaré las manos ni miraré para otro sitio", ha asegurado el secretario tercero de la Mesa del Parlamento catalán

El secretario tercero de la Mesa del Parlament, Joan Josep Nuet (SíQueEsPot), ha considerado este viernes que la Fiscalía "se equivoca" en sus argumentos para excluirle de su querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los tres miembros de la Mesa de JxSí por permitir votar en la Cámara propuestas soberanistas.

"Hace un tipo de argumentaciones en las que prevé lo que yo pienso y haré. Pero, como es un juicio político, en muchas ocasiones se equivoca", ha dicho en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, después de que el Ministerio Público no le haya incluido en la querella pese a que Nuet permitió por dos veces con su voto que se incluyeran en el orden del día del pleno propuestas vinculadas con la independencia.

Ha defendido que un proceso constituyente forma parte del programa político de QueEsPot, por lo que se considera "obligado a cumplirlo y defenderlo en el Parlament" permitiendo que se debata.

Nuet ha subrayado que no es independentista pero sí demócrata, y que votar a favor de la resolución "no quiere decir que esté a favor del contenido; solo de la idoneidad de la tramitación" porque en el Parlament se puede hablar de todo.

Por eso se ha solidarizado con los querellados y ha alertado de que, si se siguen traspasando líneas rojas, "querrá decir que ya no hay soberanía del Parlament, democracia ni libertad para debatir ideas".

"Yo no me lavaré las manos ni miraré para otro sitio. Es el momento de la valentía, de decir las cosas y dar la cara", ha defendido Nuet, ya que ha considerado que, si permite que hoy se juzguen unas ideas que no son las suyas --el independentismo--, en el futuro puede prohibirse debatir sobre otros aspectos, como el sindicalismo o los derechos sexuales.

PIDE UNIDAD

Preguntado por si la decisión de la Fiscalía busca romper el bloque político a favor del soberanismo, ha dicho que sí y ha pedido unidad: "Si vamos juntos y se mantiene, creo que podemos ganar. Si se rompe y solo lo gestiona el independentismo, estamos perdidos. Ahora tenemos que hacer piña".

Nuet cree que el Gobierno utiliza la justicia para hacer lo que no ha podido conseguir con los votos, y ha sostenido: "El PP tiene un pasado franquista y se le nota mucho".