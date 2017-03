Nueva Canarias se mantiene en el No a los Presupuestos, a la espera de los resultados de la negociación CC-Gobierno

Nueva Canarias (NC) se mantiene en el rechazo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 que prepara el Gobierno de Mariano Rajoy y que ya ha empezado a negociar con algunos partidos de la oposición, pero está a la espera de los resultados de los contactos que están manteniendo con Coalición Canaria (CC) por si varía ese voto y pasa a la abstención o incluso el apoyo.

Socio electoral del PSOE, el partido canario sólo cuenta con un escaño en la Cámara Baja, adscrito al Grupo Mixto, pero su voto podría ser decisivo en el caso de que el Gobierno se asegurase el empate amarrando el apoyo de Ciudadanos, el PNV y CC, además de sus socios electorales de UPN y Foro Asturias; con 175 diputados, ese empate permite derrotar las enmiendas a la totalidad que le plantearán algunos grupos de la oposición, entre ellos el PSOE, pero después se necesitaría al menos un voto más para aprobar el proyecto del Gobierno.

Pese a todo, el diputado de NC en el Congreso, Pedro Quevedo, ha confirmado a Europa Press que nadie del Ejecutivo se ha puesto en contacto con él ni con su formación para iniciar ningún tipo de negociación a este respecto.

CON CUATRO PERRAS PARA CANARIAS NO VALE

Tampoco lo han hecho desde el PSOE, si bien Quevedo ha comentado que tanto los 'populares' como los socialistas saben cuál es la posición de Nueva Canarias. "Si el proyecto del Gobierno es más de lo mismo, esto es, cuatro perras para vestir un poco el santo, va a encontrarse con un 'no'", ha aseverado.

Es más, ha llegado a reconocer que a su partido "le pide el cuerpo" apoyar la devolución de los Presupuestos, a no ser, eso sí, que el Gobierno se avenga a cambiar una política económica con la que Nueva Canarias siempre ha estado en contra. Según ha dicho, NC no piensa "certificar el mal trato a Canarias" que se ha venido dando en los últimos años.

Ahora bien, ha recalcado que si el Ejecutivo 'cumple' con las Islas en lo que se refiere a los convenios Canarias-Estado, al Régimen Económico y Fiscal (REF) y a reponer el plan integral de empleo, cuestiones incluidas en el acuerdo entre CC y PP, podrían variar su posición inicial siempre que se hagan planteamientos "razonables".

LOS INTERESES DE CANARIAS POR DELANTE DEL EGO

Quevedo ha subrayado que le gustaría que Nueva Canarias recibiera una llamada del Gobierno en este sentido, si bien ha apuntado que en el caso de que Coalición Canaria lograra todo aquello que se le demanda desde el Archipiélago, no dudarían en moverse.

"Si estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Nosotros no vamos a poner nuestro ego por delante de los intereses de Canarias", ha dicho, avisando, no obstante, de que "mala técnica es tratar de sentarse con Nueva Canarias para pedir apoyo a algo sin haber consultado su opinión". "Ésa no es una buena técnica ni en política ni en la vida", ha apostillado.

En todo caso, ha puesto en cuestión los posibles resultados que salgan de las negociaciones entre el Gobierno y CC. "No sé de lo que están hablando, pero no debe ser muy interesante porque no tenemos noticias y los indicios indirectos no son realmente para estar ni satisfechos ni tranquilos", ha afirmado.