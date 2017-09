Nueva polémica entre Forcadell y oposición por las enmiendas a la ley del referéndum

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha protagonizado este miércoles una nueva polémica con los grupos de Cs y PP por las enmiendas a la totalidad que han presentado a la ley del referéndum.

Al acabar la sesión de control al Govern en la cámara, Forcadell ha advertido a Cs, PP y PSC de que, en base a un acuerdo de la Mesa una vez resueltas sus peticiones de reconsideración, no podían presentar enmiendas de totalidad al texto, y que les dejaba diez minutos para convertirlas en enmiendas de supresión si así lo consideraban.

Esto ha provocado la queja del portavoz del PP, Alejandro Fernández, que ha señalado que no tenían constancia de ningún acuerdo de la Mesa sobre esto, y que no se podía seguir adelante si no tenían una notificación al respecto.