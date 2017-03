Núñez Feijóo: Andalucía necesita un presidente ocupado en los andaluces y no en un socialista vasco o madrileño

El presidente del PP de Galicia y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este viernes que para que Andalucía progrese "hace falta tener la cabeza aquí y no en Madrid", pues para que esta región tenga un presidente como merece "ha de tener ocupada la cabeza en los andaluces y no en un socialista vasco o madrileño". Así se ha pronunciado el político gallego en alusión a las aspiraciones de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, por alcanzar la Secretaría General del PSOE, cargo al que ya han anunciado su candidatura el exlehendakari Patxi López y el madrileño Pedro Sánchez.

Durante su intervención ante el plenario del XV Congreso Regional del PP-A, Núñez Feijóo ha señalado que "para que Andalucía prospere hay que creer en ella y el PP cree en ella". Tras resaltar que Andalucía es la tierra más importante de España en población y recursos, y que cuenta con un potencial que "está por activar", ha defendido que "ninguna comunidad puede ser un medio para conseguir un fin".

Así, ha insistido en que Andalucía debe ser lo "máximo" para un político andaluz y que esta comunidad no es "trampolín o una plataforma para aupar" a nadie. "Andalucía tiene que ser la primera causa para un político andaluza y Juanma Moreno quiere estar aquí", ha señalado Feijóo.

Entretanto, el presidente del PP de Galicia ha señalado que el PP-A "es el primer partido de Andalucía y el más importante dentro del PP de España", a la par que ha manifestado que en este cónclave "lo más importante no es que Moreno sea reelegido presidente del partido en Andalucía, sino que de aquí va a salir el próximo presidente de la Junta".

Núñez Feijóo ha afirmado que durante los años de recesión y crisis no ha sido fácil gobernar pero que el PP ha sabido hacerlo, "aunque quedan problemas por resolver, lo estamos consiguiendo". En su caso, ha explicado que "he tenido que decirle muchas veces que no a los gallegos para empezar ahora a poderles decir que sí", y así "Galicia es hoy una comunidad solvente que no ha necesitado dinero de los españoles para llegar a fin de mes, que crea empleo, que exporta más que nunca, cuya industria crece y donde hemos rebajados los impuestos más que nunca".

En su opinión, "no tiene sentido que una tierra tan rica como Andalucía tenga el doble de paro y de deuda pública que Galicia", de lo que ha responsabilizado al Gobierno andaluz por "no gestionar con responsabilidad, ni en época de crisis económica ni en época de bonanza económica".

"MORENO REPRESENTA EL FUTURO"

El presidente de la Xunta ha defendido que Andalucía "se merece la prosperidad que sus gentes reclaman, merece el bienestar de todos los andaluces y no solo de los militantes del PSOE-A". "Andalucía merece que sus ciudadanos tengan los mismos derechos que el resto de España", ha apostillado antes de advertir que la comunidad "está a la cola de gasto sanitario o educativo".

Sobre el presidente del PP-A, Juanma Moreno, a quien ha definido como un político "estable", ha destacado que nunca ha eludido sus responsabilidades y que está al frente de un proyecto al que le dedica "su esfuerzo y el mejor momento de su vida", aunque podía estar en otro sitio "más confortable".

Tras insistir en que el presidente del PP-A es el político que representa al futuro y por eso de este congreso saldrá "el próximo presidente de la Junta", Feijóo se ha mostrado convencido de que esta comunidad necesita un cambio "que le devuelva la sonrisa".

El presidente de Galicia se ha referido también durante su intervención al impuesto de sucesiones y donaciones y a la petición de la Junta de devolver este gravamen al Ejecutivo central, compensando a las comunidades autónomas.

Al respecto, ha dicho que da la "bienvenida" a esta propuesta pues ha afirmado que si el Gobierno central recupera esta competencia "lo que haría es suprimirlo" cuando ha defendido que "las familias andaluzas no tienen que cambiarse de domicilio para heredar lo que sus padres les han dejado".