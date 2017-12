Un centro de la OTAN detectó que 'bots' que difundieron narrativas prorrusas tuitearon también sobre Cataluña

Director STRATCOM invita a España a sumarse y plantea que la normativa electoral que rige para los medios se aplique a redes sociales

Sarts ha puntualizado que el centro no ha monitorizado la situación de España, entre otras cosas porque no tienen capacidad para hacer un seguimiento de lo que se publica en castellano, y que tampoco el Gobierno español se lo pidió. Sin embargo, detectaron esta situación a raíz de una investigación para rastrear robots que tuiteasen mensajes con las palabras "OTAN" y "Lituania", "Letonia" y "Estonia".

En declaraciones a los periodistas, Sarts ha admitido que algunos de los actores clave en el caso de Cataluña, como Julian Assange, Edward Snowden o la televisión rusa RT han estado también presentes en otras "campañas rusas", como fue el caso de Estados Unidos, pero ha dejado claro que no hay pruebas de la responsabilidad: "Si todo eso es ruso no lo sé y no sé tampoco quién lo ha autorizado".