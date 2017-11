Observatorio Vida Militar pide no olvidar a las Fuerzas Armadas en la asimilación de sueldos de los cuerpos de seguridad

Denuncian que cobran menos que los guardias civiles, a los que ahora se promete equipararse con la Policía y después con los Mossos

En este punto, Torre de Silva ha puntualizado que su estudio no ha podido ser completo debido a la "falta de transparencia" de las administraciones españolas, que no les han remitido datos detallados de sueldos de los funcionarios. "No se nos ha proporcionado información pese al principio de transparencia y el uso de caudales públicos. Ha habido ciertos datos que nos hubiera gustado conocer y no se nos han facilitado", ha lamentado.