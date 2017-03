Odón Elorza insta a los militantes a no perder "la rebeldía" y a "aguantar la presión" en las próximas semanas

El diputado del PSE-EE por Guipúzcoa, Odón Elorza, ha instado a los militantes socialistas que apoyan al ex secretario general, Pedro Sánchez, a no perder "la rebeldía" y a "aguantar", porque en las próximas semanas va a aumentar "la presión" y las "malas artes", ha pronosticado.

"Van a venir semanas duras, difíciles, de presión, pero aguantad", para "resituar al PSOE donde tiene que estar, en la izquierda", ha pedido Elorza a los asistentes a un acto público de apoyo a Pedro Sánchez celebrado en Reocín (Cantabria).

En su intervención, que ha comenzado con un recuerdo al atentado del 11-M, el ex alcalde de San Sebastián ha defendido la necesidad de afrontar los retos del siglo XXI "desde la ideología socialista", desde la izquierda y sus valores, y no dejarse engañar pensando que la solución a los grandes problemas está "en las grandes coaliciones, en unirse con la derecha" para sacar adelante la economía del país o la democracia.

"Ese es nuestro final, ese es nuestro infierno", ha asegurado Elorza, que ha advertido contra "esos espejismos" y ha pedido "mantener la rebeldía como la mantuvo buen parte de la militancia del PSOE tras los acontecimientos de octubre", con el "derrocamiento" de Pedro Sánchez.

"No perdamos la rebeldía, no seamos domesticados, no aceptemos el sistema y no contribuyamos a adormecer la democracia", ha enfatizado el diputado, para quien los últimos acontecimientos en el partido han supuesto una "burla a la democracia interna".

Se ha preguntado a continuación si quienes "han actuado así" e "inspiraron esa conspiración" son los que van a ser capaces de ofrecer ahora "un proyecto más democrático internamente". "¿Con qué liderazgo y proyecto vamos a recuperar a los electores que están en la abstención o se han ido a Podemos?, ha añadido.

En este sentido, ha lamentado que el PSOE haya llegado a una situación de "pérdida de la credibilidad y la confianza", que ha llevado al partido al perder su "identidad" y a "no ser reconocibles". "La diferencia entre izquierda y derecha siempre debe quedar patente, especialmente a la hora de plantear alternativas económicas", ha dicho.

Ha apelado entonces a la "coherencia", que es un "valor político", ha dicho, y ha asegurado que sólo "uno" de los candidatos que "están en liza, o van a estarlo" en las primarias del partido "se mantuvo coherente", en referencia a pedro Sánchez, "y encima le criticaron por eso", ha apostillado.

Por último, Elorza ha vuelto ha pedir a advertir de que "con el paso de las semanas la presión, las maniobras, las malas artes van a tener presencia con un apoyo tremendo de la derecha política y muchos medios de comunicación", pero "aguantad", ha dicho a los asistentes, para concluir que "pase lo que pase" en las primarias, "estaremos detrás" del ganador.

En el acto, que ha tenido lugar en el colegio público Valle de Reocín número 2, también han intervenido Luisa Carcedo, senadora socialista por Asturias, que fue miembro de la Ejecutiva federal de Sánchez, y José Luis Ábalos, diputado nacional por Valencia y secretario general de la formación en esta provincia.