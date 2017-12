Olid (CUP) critica la gestión de refugiados de la UE y reivindica una República sin fronteras

La 'número 6' de la CUP en las elecciones del 21 de diciembre, Bel Olid, ha acusado este domingo a la UE de incumplir la declaración de los derechos humanos en su gestión de los refugiados y ha reivindicado que quieren construir una República en la que "no haya fronteras".

En declaraciones a los medios ante la sede de la Comisión Europea en Barcelona, ha alertado de que, a su juicio, la UE está incumpliendo sistemáticamente los derechos humanos y que ha aprobado acuerdos con estados como Libia y Turquía "para que hagan el trabajo sucio y no dejen pasar" a los refugiados.

Ha destacado que en Barcelona hubo la manifestación más grande de Europa para reclamar el derecho a acoger refugiados, pero sin resultados: "No se ha traducido en acciones de ninguno de nuestros gobiernos. España no ha cumplido la cuota y no está pasando nada".