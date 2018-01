Oltra, sobre ausencia de Compromís en acto del AVE: "Si va Puig estamos representados. No hace falta 200 para una foto"

Lamenta que el servicio no sea "muy alta velocidad y se haya hecho "a trancas y barrancas" con 11 años de retraso

Así lo ha indicado Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell donde ha lamentado los 11 años de retraso de la puesta en marcha de este servicio que "muy alta velocidad no parece", ha comentado, y que se ha hecho "a trancas y barrancas" y no cuenta con las condiciones que "se merecen los valencianos".

Oltra ha justificado la ausencia de la coalición a este acto en el Código de Buen Gobierno por el que se rigen los cargos institucionales y que en su artículo 21.4 señala que "las personas sujetas al código se abstendrán de participar en actos de inauguración de obras no finalizadas, de servicios que no estén en funcionamiento o de colocación de piedras y solamente podrán estar presentes en la puesta en funcionamiento de servicios finalizados con fondos públicos ya activos con la única finalidad de comprobar el funcionamiento del servicios".

Para la vicepresidenta del Consell, que el Gobierno de España "no tenga esta guía", no quiere decir que no la tenga que tener "el resto" y ha puntualizado que esta norma es "lo que motiva la actuación institucional".

En cualquier caso, ha recordado que este acto está organizado por el Gobierno de España y si Puig está invitado "no va a cometer la descortesía de no ir y que eso se puede interpretar como algún enfado oculto". "Eso no quiere decir que tengamos que ir 50.000 ahí con la faena que hay", ha remarcado que insistir en que el 'president acude "a la llamada de un ministro y no a inaugurar nada", sino porque "un ministro le llama", ha zanjado.