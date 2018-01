Oltra acusa a Montoro y Rajoy de pasar "de la amenaza al chantaje" con los presupuestos

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha replicado este jueves al delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, que la "amenaza" no es "una buena manera de relacionarse entre gobiernos" y ha acusado al presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de pasar "de la amenaza al chantaje" con los Presupuestos Generales del Estado.

Oltra se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios en Xirivella (Valencia) después de que el Moragues afirmara ayer que sin PGE para 2018, "los intereses valencianos salen discriminados y perjudicados" al no poder reflejar en las cuentas inversiones ya comprometidas y por no poder hacerse efectiva la actualización de la financiación autonómica. Moragues pedía a Podemos, Compromís y PSPV que se sentaran en Madrid con sus diputados para negociar los PGE.

Al respecto, Oltra ha reiterado que la "amenaza no es una buena manera de relacionarse entre gobiernos" y ha considerado que el Ejecutivo central "tiene un problema: no saben dialogar y no saben sacar adelante unos PGE y, como no saben, se dedican a chantajear a territorios como el valenciano, que somos la comunidad autónoma peor financiada y tenemos menos gasto público por habitante que el resto, porque dedicamos menos de lo que deberíamos porque nuestra financiación no es constitucional".