Oltra censura al actor Toni Albà por el tuit que denunció Arrimadas: "No hace gracia y solo tiene ánimo de ofender"

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha censurado este jueves un tuit del actor Toni Albà con el insulto "mala puta" que la candidata de Ciudadanos a la Generalitat de Cataluña, Inés Arrimadas, denunció al entender que se dirigía a ella, al considerar que "está fuera de lugar y no hace gracia. No hay crítica detrás: solo un ánimo de ofender".

Preguntada por ello en rueda de prensa, Oltra ha denunciado que se trata de una manifestación que "está fuera de lugar y no hace gracia", además de "condenable" y que "no se suele hacer a los hombres". "Me indignan ese tipo de actuaciones cuando no están enmarcadas en 'sketches' u obras; es un tuit que de artístico no tiene nada", ha recalcado.