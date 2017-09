Oltra se muestra "moderadamente optimista" después de que Rajoy "abra la puerta" a regularizar la deuda de la Comunitat

Cree que la fecha del acto por la financiación valenciana es "algo accesorio": "No es que Cataluña lo eclipse, lo está eclipsando todo"

"Si conseguimos que una parte de la deuda derivada de la infrafinanciación de los últimos años se regularice, porque no es un problema de exceso del gasto sino de falta de ingresos no justificable --no hablo del despilfarro y el saqueo, ha puntualizado-- si esa parte no se nos imputa como deuda también aumentamos nuestros ingresos", ha destacado.